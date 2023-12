Amber Tysiak remplace Laura De Neve, blessée, contre l'Écosse

Après des victoires à domicile contre les Pays-Bas et les championnes d'Europe anglaises, un match nul en visite en Ecosse et une défaite en déplacement en Angleterre, les Flames sont deuxièmes du Groupe A1 après quatre journées avec sept points. Seule l'équipe néerlandaise fait mieux avec neuf points sur 12. L'Angleterre a six points, l'Ecosse est dernière avec un point. Grâce à leurs excellentes performances, les joueuses belges conservent la possibilité de terminer à la première place du groupe, ce qui leur assurerait une place dans le Final Four en février. Dans ce dernier carré, deux tickets pour les Jeux Olympiques de Paris de l'année prochaine seront mis en jeu.

La nouvelle Ligue des Nations a également une incidence sur les qualifications pour l'Euro 2025 (et, par la suite, pour la Coupe du monde 2027). Les qualifications, qui débuteront au printemps 2024, suivront le même système et le même déroulement que la Ligue des Nations (avec un découpage en trois divisions). Les résultats de la Ligue des Nations déterminent la division dans laquelle un pays jouera.