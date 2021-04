Amical - Les Red Flames battent la Russie 3-0

(Belga) L'équipe nationale féminine de football, les Red Flames ont battu en match amical la Russie 3-0, jeudi soir au Belgian Football Center de Tubize. Un second match face aux Russes est programmé dimanche à 15h00 toujours à Tubize.

La Belgique a rapidement ouvert la marque sur un penalty converti par Aline Zeler dès la 2e minute à la suite d'une faute de main. Les protégées de Ives Serneels ont multiplié les occasions de but avant que Deloose ne mette les Belges à l'abri à la 36e (2-0). En seconde période, les Flames ponctuaient leur domination par un 3e but de Davina Philtjens à la 70e minute (3-0). L'équipe de Belgique: Van Houtven - Philtjens (Coutereels, 73), Jaques, De Caigny, Wullaert (Maximus, 77), Zeler (c) (De Neve, 65), Cayman, Onzia (Schryvers, 73), Courtois, Laura Deloose (Van Den Abeele, 65), Van Wynendaele (Belga)