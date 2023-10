Amoura et Rodriguez titulaires en attaque face à Linz

Anthony Moris défendra les filets unionistes, avec devant lui une ligne défensive composée de Kevin Mac Allister, Christian Burgess et Koki Machida.

En attaque, le coach allemand a décidé d'aligner Mohamed Amoura, Kevin Rodriguez et Cameron Puertas.

Alession Castro-Montes, Lazare Amani, Charles Vanhoutte et Loïc Lapoussin sont alignés au milieu.

On note donc deux changements par rapport au match de championnat de vendredi face à Eupen (4-1), Amoura et Rodriguez remplaçant Nilsson et Mathias Rasmussen dans le onze unioniste.

Après un partage 1-1 contre Toulouse et une défaite 2-0 à Liverpool, l'Union, 3e de son groupe avec 1 point devant Linz (0), est en quête d'une première victoire en phase de groupes cette saison.