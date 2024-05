Amy Littel rejoint la sélection, Laura De Neve forfait contre la Tchéquie

Amy Littel (Westelo), 20 ans, a rejoint le groupe des Red Flames pour le double affrontement face à la République tchèque en qualifications pour l'Euro féminin 2025 de football, le 31 mai à Prague (18h30) et le 4 juin à Saint-Trond. L'Union belge de football l'a annoncé mardi soir.

La Belgique a perdu ses deux premières rencontres de qualification dans le groupe A2, 0-7 contre l'Espagne et 4-2 au Danemark.

Les deux premières équipes de chacun des quatre groupes de la Ligue A se qualifient directement pour l'Euro, organisé en Suisse. Les troisièmes et quatrièmes disputeront les barrages contre des équipes des Ligues B et C. Les sept derniers tickets seront attribués lors de ces barrages joués en deux tours.