Anderlecht annonce l'arrivée de Miazga, prêté par Chelsea

(Belga) Anderlecht a annoncé samedi l'arrivée de Matthew Miazga. Le défenseur central américain, 25 ans, est prêté pour une saison par Chelsea.

"Matt combine puissance, vitesse et technique", a expliqué Peter Verbeke, le directeur sportif. "Une combinaison, difficile à trouver, que nous recherchons chez un défenseur central afin de pouvoir développer notre jeu. Matt a déjà joué en Eredivisie, où il a gagné la coupe avec Vitesse, en Ligue 1 et en Championship. À 25 ans, Matt dispose donc déjà de l'expérience nécessaire. À lui d'amener une dose supplémentaire de concurrence en défense!" Formé aux New York Red Bulls, avec qui il a débuté en équipe première en 2013, Miazga a rejoint Chelsea en janvier 2016. Il n'a porté qu'à deux reprises le maillot des 'Blues'. Miazga été prêté à Vitesse Arnhem (2016-2018), à Nantes (août 2018-janvier 2019) et à Reading (janvier 2019-juillet 2020). Miazga compte 18 présences et un but en équipe nationale américaine. (Belga)