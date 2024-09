Anderlecht bat l'Étoile Rouge de Belgrade à Malte pour aller en finale de son mini-tournoi

Sur du velours, les joueuses de Dennis Moerman ont ajouté un troisième but des oeuvres de la Française Amélie Delabre (58e, 3-0). Elle avait déjà inscrit un triplé en championnat en ouverture contre Westerlo samedi (5-0). Luna Vanzeir faisait 4-0 (74e) avant que Matejic ne sauve l'honneur serbe (4-1, 90+5).

La partie a été orientée très tôt par l'expulsion dès la 2e minute de Tijana Djordjevic côté serbe pour une faute sur Delabre. Stefania Vatafu ouvrait ensuite déjà le score quatre minutes plus tard pour Anderlecht (1-0, 6e). Laura Deloose doublait la mise à la 19e (2-0).

Le gagnant de chacun de ces quatre mini-tournois rejoint le deuxième tour qualificatif, pour lequel six équipes sont directement engagées (Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Real Madrid, Manchester City, Juventus et Häcken). Cinq places en phase de groupes seront attribuées à l'issue de cette deuxième phase dont le tirage au sort aura lieu lundi prochain.

Les Anderlechtoises joueront en finale samedi (21h15) soit contre FK Breznica, champion du Monténégro, soit contre Birkirkara FC, champion de Malte, qui s'affrontent plus tard dans la soirée (21h15).

Les Bruxelloises font partie de la voie de la Ligue où quatre mini-tournois (à quatre) sont organisés, avec demi-finales et finale, chez l'un des acteurs.

Une autre voie, celle des Championnes avec 11 mini-tournois pour le tour 1, se déroule simultanément.

Le 2e tour est un match en aller (18/19 septembre) et retour (25/26 septembre). Le tirage au sort de la phase de groupes ensuite est programmé le 27 septembre à Nyon toujours et les rencontres débuteront les 8 et 9 octobre.