Anderlecht n'a pas fini son mercato et Riemer patiente: "Nous pourrons bâtir plus tard"

Anderlecht est l'actuel leader du championnat de Belgique et semble bien engagé pour accéder à l'Europa League, à la veille du barrage retour de C3 contre le Dinamo Minsk. Après cinq rencontres, l'entraîneur Brian Riemer considère cependant que le club est "toujours dans un processus de construction", avec les transferts entrants et sortants comme avec l'intégration des joueurs et la remise en forme de l'effectif.

La filière danoise et, plus largement, scandinave facilite ces processus. Mathias Jorgensen, dit Zanka, a directement débuté après son transfert depuis Brentford. Riemer l'y avait côtoyé, comme à Copenhague il y a plusieurs années. "Je le connais parfaitement et il me connaît. Cela règle mes problèmes car cela facilite l'intégration. Par opposition, un joueur étranger qui ne parle pas la langue et ne connaît pas les coéquipiers demande toujours un temps d'ajustement."

S'ils ne sont pas des nouveaux venus, Kasper Dolberg et Anders Dreyer tardent à trouver leur rythme en ce début d'exercice. "Dolberg avait bien débuté quand il est revenu", soutient Riemer. "Quant à Dreyer, il doit marquer un but. Il travaille dur, mais les joueurs offensifs ont besoin d'ouvrir leur compteur pour gagner en confiance. Nous attendons plus de lui et il attend plus de lui-même."