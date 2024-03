Anderlecht ouvre les playoffs 1 par une large victoire contre le Club YLA

Les six équipes les mieux classées à l'issue de la phase classique ont obtenu un ticket pour les playoffs 1. Dans cette compétition, se jouant sur dix journées, les équipes se disputent le titre national et un ticket pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

Anderlecht menait déjà 3-0 à la mi-temps, grâce à des buts de Laura Deloose (25e), Stefanie Vatafu (35e) et Sarah Wijnants (38e). A l'heure de jeu, Wijnants a de nouveau creusé l'écart pour porter le score à 4-0. Sakina Ouzraoui Diki (75e) a ensuite scellé la marque à 5-0.

Oud-Heverlee Louvain et le Standard de Liège ont terminé la phase régulière du championnat en tête avec un nombre égal de points, juste devant le RSC Anderlecht. Le Club YLA, Genk et La Gantoise complètent le top 6.

Toujours dans le cadre de la 1re journée, OHL affronte Genk samedi (19h00) et le Standard recevra La Gantoise (19h15). Au classement, Anderlecht est provisoirement en tête avec 24 points, devant OHL et le Standard (22 points chacun). Le Club YLA (16 points), Genk (15 points) et Gand (15 points) suivent.

Anderlecht a été champion de Belgique de football féminin au cours des six dernières saisons.