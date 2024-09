Anderlecht recrute l'ailier anglais Samuel Edozie, prêté par Southampton

Cette saison, il a disputé trois matches avec le club anglais qui a effectué son retour en Premier League. La saison dernière, l'international espoir anglais avait compilé 6 buts et 3 assists en Championship.

"En recrutant Samuel, nous faisons venir un jeune talent prometteur qui peut jouer sur les deux ailes. Il possède de bonnes capacités techniques, notamment en situations de 1 contre 1. En l'intégrant à l'équipe, nous ajoutons plus de concurrence et de diversité à l'effectif. Nous pensons que nous pouvons offrir à Samuel l'opportunité de se révéler ici et d'aider l'équipe cette saison", a indiqué Jesper Fredberg, le directeur sportif d'Anderlecht, cité dans le communiqué.