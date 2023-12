Anderlecht remporte le premier clasico de la semaine et file en quarts de finale

En difficulté face au bloc haut du Standard, Anderlecht s'en est remis au jeu long. Killian Sardella a lancé Stroeykens dans la profondeur et le jeune offensif a contrôlé en pleine course puis s'est mis en position et ouvrir le score de l'extérieur de la surface (31e, 1-0). Les premières bonnes situations liégeoises sont arrivées avant la pause avec un tir d'Isaac Price (45e) au-dessus et une belle frappe croisée d'Aiden O'Neill, qui a manqué le cadre de peu (45e+2).

En seconde période, Anderlecht a fait le break grâce notamment au bon pressing de Yari Verschaeren, titulaire pour la première fois depuis sa blessure aux ligaments croisés en mars. Il a permis à Kasper Dolberg de récupérer le ballon et vite le transmettre à Dreyer, qui a parfaitement croisé sa tentative du gauche (51e, 2-0).