Andros Townsend signe un contrat "à long terme" auprès de Luton Town

Luton Town, le club de Thomas Kaminski et Albert Sambi Lokonga, a annoncé mercredi qu'Andros Townsend, 32 ans, avait signé un contrat "à long terme", sans préciser la durée exacte de celui-ci. Arrivé en octobre après plus d'un an et demi d'inactivité, l'ancien international anglais (13 sélections) n'était lié aux Hatters que jusqu'à la fin de l'année dernière.