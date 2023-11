Angel Di Maria arrêtera sa carrière internationale après la Copa America en juillet

"C'est avec peine et la boule à la gorge que je dis adieu à la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière : porter le maillot de l'Argentine, le sentir sur moi et y transpirer" a déclaré l'actuel joueur du Benfica Lisbonne. Appelé à 136 reprises (29 buts) pour l'Albiceleste, Di Maria a remporté la Coupe du monde 2022, la Copa America 2021 et le tournoi olympique en 2008 à Pékin. Au Qatar, l'Argentine a remporté un troisième titre mondial et Di Maria a marqué le but du 2-0 en finale, contre la France (3-3 après prolongations et victoire 4-2 aux tirs au but).

L'Argentin dispose également d'un palmarès fourni en club après des passages au Real Madrid (2010-2014) et au Paris-Saint-Germain (2015-2022), entre autres. Il a notamment remporté la Ligue des Champions avec le club madrilène en 2014.