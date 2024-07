Angleterre, Suisse, Pays-Bas et Turquie se disputent les derniers billets pour les demies

Le dernier carré de l'Euro 2024 sera connu samedi à l'issue des deux derniers quarts de finale, qui verront l'Angleterre affronter la Suisse à Dusseldorf (18h) et les Pays-Bas la Turquie à Berlin (21h).

Pointée comme favorite avant le coup d'envoi du tournoi, l'Angleterre peine à justifier ce statut sur les pelouses allemandes. Après une phase de groupe peu convaincante, les Three Lions, vice-champions d'Europe, ont arraché leur billet pour les quarts de finale de justesse face à la Slovaquie (2-1). Menés 1-0, ils n'ont dû leur salut qu'au but spectaculaire de Jude Bellingham durant le temps additionnel et au goal de Harry Kane en prolongation.

La Suisse aborde ce quart de finale avec confiance, après avoir sorti l'Italie, tenante du titre, en huitièmes de finale (2-0). La Nati se retrouve pour la deuxième fois de suite à ce stade de la compétition.