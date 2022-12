Annonce des rencontres remises pour le week-end du 16 au 18 décembre

(Belga) La fédération belge de football a annoncé vendredi la remise des rencontres prévues en D2 et D3 ACFF, ainsi que pour les séries réserves pour ce week-end de compétition du 16 au 18 décembre, suite aux conditions météorologiques difficiles annoncées.

Les rencontres en Brabant ACFF/Bruxelles sont également remises à l'exception des équipes premières féminines et masculines. Les rencontres des groupements corporatifs ABSSA & Interbanques sont également remises. La remise est générale pour les provinces de Hainaut et de Namur. Pas encore de remise dans les provinces de Liège et de Luxembourg. (Belga)