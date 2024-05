Anthony Moris et ses équipiers "fiers de laisser une empreinte dans l'histoire de l'Union"

L'Union Saint-Gilloise a mis fin à plus d'un siècle de disette en Coupe de Belgique en venant à bout de l'Antwerp en finale jeudi au stade Roi Baudouin. Une victoire qui procure un sentiment de fierté au capitaine unioniste Anthony Moris.

"Il y a un gros travail qui a été fait depuis des années. Nous avons des joueurs de grande qualité qui sont passés par le club et ils peuvent aussi être fiers car c'est grâce à eux que nous pouvons disputer ce genre de match. Nous pouvons être fiers de laisser une empreinte dans l'histoire de l'Union", a confié Moris au micro de RTL.

Les Unionistes ont aussi mis fin à deux ans de malédiction, en étant passé à deux doigts d'être sacré champion lors des deux derniers exercices. "Je suis quelqu'un qui croit au destin et c'est que ça devait se passer comme ça. Nous avons fait preuve d'une énorme force mentale dont peu d'équipes sont capables. C'est de bonne augure pour la suite et j'espère que nous pourrons avoir d'autres trophées dans les semaines et années à venir."