L'Union tient tête au Club de Bruges: pour Anthony Moris, son gardien, "on n'est pas là par hasard" (vidéo)

Le Club Bruges et l'Union Saint-Gilloise, leader du championnat, se sont quittés sur un partage 0-0 dans le choc de la 24e journée de Jupiler Pro League entre les deux premiers du classement, jeudi.

Jeudi soir, le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise se sont quittés sur un score vierge dans le duel au sommet du classement de la Pro League comptant pour la 24e journée de championnat. Dominatrice sur l'ensemble de la rencontre, l'Union conserve ainsi son avance en tête du classement et laisse Bruges à 9 points. Le défenseur, le gardien et le capitaine de l'Union Saint-Gilloise se sont exprimés au micro de Vincent Legraive après la rencontre.

"Je pense que les meilleures occasions étaient pour nous aujourd'hui. On méritait quand même les 3 points, mais 1 point c'est pas mal donc on peut être content aujourd'hui", a expliqué Siebe Van der Heyde, le défenseur de l'Union Saint-Gilloise.

"Bruges est une très bonne équipe, mais nous aussi. On veut montrer qu'on n'est pas là par hasard et que c'est le travail qui paie. Il y a beaucoup de qualités dans cette équipe et on prend énormément de plaisir à jouer ensemble. C'est ça le plus important", précise Anthony Moris, gardien de l'Union Saint-Gilloise.

"On a un super bon bloc défensif. Tout le monde connaît ses tâches et travaille les uns pour les autres. C'est ce qui fait notre force. Et c'est bien. Il faut continuer ainsi. On a montré une grande force défensive aujourd'hui, mais il va falloir continuer à apprendre des matchs parce qu'on aurait pu ramener les 3 points. Même si ce 0-0 c'est pas mal", estime Teddy Teuma, capitaine de l'Union Saint-Gilloise.

Retour sur le match

Les premières frappes au but sont venues des pieds de Mitrovic et Sobol, tous les deux contrés par la défense unioniste (6e), mais ces assauts brugeois n'ont été qu'une petite frayeur pour les Bruxellois qui ont dominé la première mi-temps. Quelques instants plus tard, après un mauvais dégagement de Vormer, Undav a donné l'alerte en mettant une première fois Mignolet à contribution sur un ballon piqué (8e). L'Allemand a ensuite lancé Vanzeir en profondeur, dans un angle serré, mais le centre de l'attaquant belge n'a pas trouvé Nieuwkoop, trop court au deuxième poteau (21e).

Mignolet a été l'homme de la première mi-temps, en bondissant d'abord devant un Vanzeir arrivé seul devant lui après une intervention manquée de Nsoki (23e), puis en repoussant une frappe croisée rebondissante de Teuma alors qu'il avait la vue masquée par ses défenseurs (43e). Tandis que les esprits s'échauffaient à l'approche de la mi-temps, le portier brugeois a écœuré Lapoussin en arrêtant son envoi à bout portant après une combinaison avec Undav sur le flanc droit (45e+2).

La deuxième période a démarré bien plus calmement que la première ne s'est terminée, avant de s'enflammer peu avant l'heure. Nieuwkoop a infligé un petit pont à Nsoki sur le flanc droit pour ensuite trouver Lazare avec un centre à ras-de-terre, mais l'envoi de celui-ci s'est envolé bien au-delà du cadre (57e). Bruges a répondu avec sa première occasion sérieuse de la rencontre: servi depuis la gauche par De Ketelaere, Bas Dost a néanmoins vu sa frappe buter sur Lapoussin (59e), avant que Vanaken ne manque le cadre de la tête sur le corner consécutif (59e).

De Ketelaere a tenté de faire la différence seul dans la surface, mais a trouvé Moris sur sa route pour stopper sa frappe (62e). Dans les dernières minutes, l'Union a tout fait pour récolter les fruits de sa domination, via une frappe de Puertas déviée par la défense puis un envoi trop enlevé de Teuma (86e). Sur coup franc, Vanaken est passé à quelques centimètres d'offrir les trois points aux Brugeois (90e), mais le score est finalement resté nul et vierge.

L'Union devra se satisfaire d'un point qui lui permet de conserver, avec 54 points, une confortable avance de 9 points sur les Brugeois. Ces derniers sont talonnés par l'Antwerp, une longueur plus loin, qui compte un match de moins et affrontera la Gantoise dimanche.