Après l'Euro féminin, l'Angleterre s'offre une victoire de prestige sur les Etats-Unis

L'Angleterre, vainqueur de l'Euro féminin de football, s'est offert une victoire de prestige sur les Etats-Unis, champions du monde, 2 buts à 1, vendredi, à Wembley.

Lauren Hemp a donné l'avantage aux Anglaises à la 10e minute. Sophia Smith (28e) a égalisé. Georgia Stanway a offert la victoire aux 'Lionesses' sur penalty à la 33e. La rencontre s'est jouée devant 76.893 spectateurs Ce succès permet aux Anglaises de poursuivre leur série: depuis la prise de fonction de Sarina Wiegman, l'Angleterre n'a jamais perdu, engrangeant 21 victoires et deux partages, et remportant l'Euro cet été. Les Américaines concèdent leur première défaite depuis leur élimination en demi-finales des Jeux Olympiques des œuvres du Canada (0-1) l'an passé, soit une série de 21 matchs sans défaite. Ce n'est que la troisième victoire anglaise face aux Américaines en 19 rencontres. Avant la rencontre, douze joueuses qui ont participé au premier match international officiel de l'équipe féminine d'Angleterre, il y a cinquante ans, en 1972, ont été mises à l'honneur. Toujours avant le match, les joueuses américaines et anglaises ont posé ensemble derrière une banderole "Protect the players" ("protégez les joueuses"). Durant le match, les joueuses portaient un brassard aux couleurs de la campagne contre la violence sexuelle. Lundi, le rapport de l'ancienne procureure générale des États-Unis, Sally Yates, a révélé une pratique "systémique" d'abus et agressions sexuelles dans le football féminin américain, dont ont notamment été victimes des joueuses de l'équipe nationale dans le cadre du championnat organisé par la Ligue (NWSL).