Après une demi-saison en Allemagne, Leonardo Bonucci quitte l'Union Berlin pour Fenerbahce

Le club berlinois avait terminé à la 4e place du championnat en 2023 et comptait sur la longue expérience de Bonucci pour se structurer cette saison. La mayonnaise n'a pas pris et le défenseur de 36 ans n'a participé qu'à 10 matches. L'Union réalise également une saison décevante, 15e de Bundesliga à la mi-saison et éliminé de la Ligue des Champions. Mercredi, le directeur général du club allemand Oliver Ruhnert avait souligné le "très bon caractère" de son joueur, ajoutant qu'il ne s'opposerait pas à son départ.

Bonucci a disputé 502 matches avec la Juventus Turin, de 2010 à 2017 puis de 2018 à 2023. Il a été sacré champion d'Italie à 9 reprises (huit avec la Juventus, une avec l'Inter) et il a décroché 17 titres avec les Bianconeri. Il a également remporté l'Euro 2020 avec la Squadra Azzura.