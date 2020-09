Arsenal a transféré Gabriel (Lille) pour 26 millions

(Belga) Arsenal a transféré le défenseur brésilien Gabriel Magalhaes, 22 ans, de Lille pour un montant de 26 millions d'euros. Les deux clubs l'ont annoncé mardi.

Arrivé en France en 2017, Gabriel était titulaire au LOSC la saison dernière, où il a aidé le club à terminer à la quatrième place et a participé à 34 matches en 2019-2020 toutes compétitions confondues, dont six en Ligue des Champions. Arsenal n'a pas donné de précision sur la durée du contrat, se limitant à le définir de longue durée car le transfert est soumis à "l'achèvement des processus réglementaires". "Nous souhaitons la bienvenue à Gabriel à Arsenal", a déclaré le manager des Gunners, Mikel Arteta. "Il a de nombreuses qualités qui nous rendront plus forts. Il a prouvé avec Lille qu'il est un défenseur aux qualités exceptionnelles, et nous sommes impatients de le voir grandir en tant que joueur d'Arsenal." (Belga)