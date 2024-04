Arsenal, avec Trossard, bat Luton et reprend la tête du championnat

Les Gunners, qui ont monopolisé le ballon dans la première demi-heure, ont ouvert le score grâce au septième but de la saison de Martin Odegaard (24e, 1-0). Attentif, Kaminski a repoussé une tentative de Kai Havertz (41e) avant de s'incliner sur une déviation de son défenseur et ex-Trudonnaire Daiki Hashioka (44e, 2-0).

En seconde période, les Londoniens ont conservé le contrôle du ballon tout en reculant de plus en plus. S'ils ont obligé Kaminski à effectuer une belle parade (88e), les Gunners n'ont pas été très vivaces et n'ont touché que six ballons dans la surface adverse en seconde période contre 27 avant la pause.

Aux Pays-Bas, Utrecht a écarté Zwolle 5-1 lors de la 28e journée. Titulaire chez les visités, Othman Boussaid a été remplacé à la mi-temps alors que le score était toujours de 0-0. Tous les buts sont tombés après le repos. Utrecht (39 points, 8e) reste en course dans les playoffs pour le dernier ticket européen. Zwolle est 14e (28 points).