Arsenal, avec un but de Trossard, s'impose 0-2 à Aston Villa

Monté au jeu (65e), Leandro Trossard a lancé Arsenal vers la victoire 0-2 à Aston Villa lors de la deuxième journée du championnat d'Angleterre. Chez les Villans, Youri Tielemans a joué tour le match et Amadou Onana a été remplacé (76e) Au classement, les Gunners (3e) ont six points comme Manchester City (1er) et Brighton (2e). Aston Villa est 10e (3 points).