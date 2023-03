Arsenal enfonce Everton et consolide sa première place

Dans un match d'alignement de la 7e journée du championnat d'Angleterre, Arsenal a pris la mesure 4-0 d'Everton, mercredi. Titulaire dans le trio d'attaque des Gunners, Leandro Trossard a distillé l'assist sur le troisième but avant de quitter le terrain (73e). Aligné sur le flanc gauche du trio du milieu des Toffees, Amadou Onana a joué l'intégralité de la rencontre. Au classement, Arsenal compte 60 points, cinq de plus que Manchester City, alors que les deux équipes ont disputé 25 matches. Everton, 21 points, est 18e et premier relégable.

C'était la 12e fois cette saison qu'Arsenal enchaînait deux matches avec le même onze de départ et cela lui a réussi même si, en première période, il a longtemps piétiné au milieu du jeu face à des 'Toffees' plus volontaires. Les 'Gunners' ont ouvert le score dès leur première occasion par Bukayo Saka, auteur de son dixième but en championnat (40e, 1-0) Du coup, les Londoniens ont retrouvé leur tranchant et ont doublé l'écart par Gabriel Martinelli (45e+1, 2-0).

En début de seconde période, les 'Gunners' ont fait souffrir leurs adversaires, mais l'efficacité leur faisait défaut jusqu'à ce que Martin Odegaard n'inscrive son neuvième but de la saison (71e, 3-0). D'une petite reprise, Martinelli a porté à onze son total de goals marqués en Premier League.(80e, 4-0).