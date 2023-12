Arsenal et Aston Villa se retrouvent aux deux premières places

En France, Matz Sels défendait la cage de Strasbourg, vainqueur 1-2 en déplacement à Lorient lors de la 16e journée. Malgré une bonne prestation d'Arthur Theate, Rennes a fait match nul 0-0 a Toulouse. Au classement, le Racing se retrouve 9e (20 points) alors que Rennes (16 points, 13e) et Toulouse (14 points, 15e) flirtent avec la zone relégation et que les Merlus s'enfoncent (12 points, 17e).

Vainqueur 1-2 à Brentford, Aston Villa est 2e (38 points). Menés 1-0, les Villans se sont retrouvés en supériorité numérique suite à l'exclusion de Ben Mee (77e). Alex Moreno (77e, 1-1) et Ollie Watkins (85e, 1-2) lui ont permis de renverser le cours du jeu avant l'expulsion de Boubacar Kamara (90e+7). Chez les vainqueurs, Leander Dendoncker a fait son apparition à la 90e et Youri Tielemans, blessé, était absent.

En Italie, Jackson Tchatchoua et Cyril Ngonge étaient titulaires avec Vérone lors de la défaite 1-0 en déplacement à la Fiorentina. Alors qu'elle menait 2-0 grâce à Lorenzo Lucca (36e, 1-0) et Roberto Pereyra (55e, 2-0) face à Sassuolo, l'Udinese, où Christian Kabasele a joué tout le match, s'est retrouvée à dix suite à l'exclusion de son milieu Martin Payero (59e). Les visiteurs en ont profité pour arracher le partage par Domenico Berardi (75e, 88e) sur penalty. Après 16 matches, la Fiorentina est 5e (27 points), Sassuolo 15e (16), l'Udinese 17e (13) et Vérone 19e et avant-dernier (11).