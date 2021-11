Arsenal et Sambi Lokonga grimpent à la 5e place grâce à leur victoire contre Watford

(Belga) Arsenal a pris le meilleur sur Watford, en remportant la victoire 1-0 grâce à un but de Smith Rowe (56e). Albert Sambi Lokonga était titulaire pour les Gunners et a disputé l'entièreté de la rencontre, écopant d'une carte jaune à la 20e minute. Du côté de Watford, Christian Kabasele était absent pour cause de blessure à la cuisse.

Leeds et Leicester se sont quittées dos à dos, après un match nul 1-1 à Elland Road. Raphinha a ouvert le score pour Leeds (26e) et la réponse immédiate est venue des pieds de Barnes (28e). Youri Tielemans et Timothy Castagne étaient tous deux titulaires, et le premier est descendu à la 77e minute, remplacé par Kiernan Dewsbury-Hall. Au classement, Arsenal dépasse Manchester United et grimpe à la 5e place avec 20 points, tandis que Watford recule à la 17e place. Leicester est 12e et Leeds 15e. En France, Nantes et Strasbourg ont partagé l'enjeu, 2-2. Les buts ont été inscrits par Coulibaly (20e) et Kolo Muani (48e) pour Nantes, et par Diallo (44e) et Thomasson (68e) pour Strasbourg. Matz Sels a défendu les cages des Strasbourgeois pendant les 90 minutes, tandis que Renaud Emond est resté sur le banc nantais. Reims a tenu tête à Monaco et les deux équipes se sont également quittés sur un match nul, 0-0. Wout Faes, fraîchement appelé chez les Diables Rouges, était titulaire au c?ur de la défense rémoise et est resté sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final. Foket, pour Reims, et Matazo, pour Monaco, étaient tous les deux absents pour cause de blessure. Strasbourg est 7e avec 18 points, à égalité avec Nantes et Monaco, respectivement 9e et 10e. Reims devance la zone de relégation à la différence de buts et est 16e. En Italie, Arthur Theate a joué 90 minutes dans la victoire 1-2 de Bologne sur le terrain de la Sampdoria. Svanberg (47e) et Arnautovic (78e) ont inscrit les buts de Bologne tandis que Thorsby avait égalisé pour la Sampdoria. Bologne se classe 9e avec 18 points. (Belga)