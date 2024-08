Arsenal et Trossard battent Leverkusen en amical, Vermeeren titulaire avec l'Atlético

Leandro Trossard a contribué à la victoire d'Arsenal lors d'un match amical contre le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, mercredi. Les Gunners l'ont emporté sur le score de 4-1 à l'Emirates Stadium, Trossard inscrivant un but.

Arsenal a pris l'avantage dès le début de la rencontre, avec des buts de Zinchenko (8e) et de Trossard (9e). L'attaquant brésilien Jesus (38e) a ajouté un troisième but avant la mi-temps. Après que Havertz (65e) ait creusé l'écart un peu plus après la pause, l'attaquant de Leverkusen Hlozek (76e) a réduit celui-ci en fin de rencontre.

De son côté, l'Atlético Madrid a titularisé Arthur Vermeeren pour le troisième match amical consécutif. Le jeune milieu de terrain, qui a joué une mi-temps, a aidé le club madrilène à remporter une large victoire 1-6 contre les Hongkongais de Kitchee. Alexander Sorloth (ex-La Gantoise), recruté cet été par les 'Colchoneros', a inscrit deux buts pour sa première apparition sous le maillot du club espagnol.