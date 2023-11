Arsenal et Trossard prennent la tête, Almeria battu malgré un but de Ramazani

Arsenal s'est imposé de justesse à Brentford (0-1) lors de la 13e journée de Premier League samedi. Une victoire qui permet aux Gunners de prendre la tête du championnat (30 points) après le partage entre Manchester City (29 points) et Liverpool (28 points).

En Espagne, Almeria s'est incliné à Getafe (2-1) dans le cadre de la 14e journée de Liga. Almeria reste lanterne rouge du championnat avec seulement trois points. Le club andalou est désormais le seul club des quatre grands championnats européens à ne pas avoir remporté la moindre rencontre puisque la Salernitana a battu la Lazio en Serie A, plus tôt dans l'après-midi.

Largie Ramazani a ouvert le score pour Almeria. Le joueur de 22 ans a inscrit son deuxième but de la saison après sept minutes de jeu (0-1). Almeria n'a pas réussi à conserver le score et a encaissé deux buts signés Mason Greenwood (33e, 1-1) et Borja Mayoral (45e, 2-1).