Arsenal étrille Chelsea avec un but de Trossard, Leicester se rapproche de la montée

Arsenal n'a fait qu'une bouchée de son voisin Chelsea (5-0) mardi soir, en match en retard de la 29e journée de Premier League à l'Emirates Stadium. Idéalement lancés par un but de Leandro Trossard après quatre minutes, les Gunners ont conforté leur première place au classement.

Titularisé à gauche de l'attaque, Trossard a marqué en puissance malgré un angle fermé à gauche du rectangle (4e). Le score n'a plus évolué jusqu'à la pause et Chelsea s'est même procuré quelques occasions. L'écart de niveau (les Blues sont 9e avec 47 points) s'est matérialisé après le retour des vestiaires avec deux doublés : un de Ben White (52e, 70e ) et un autre de Kaï Havertz (57e, 65e). Trossard a été remplacé (72e).

Au classement, Arsenal compte 77 points, trois de plus que Liverpool, qui se déplace demain à Everton pour le derby de la Mersey. Le champion en titre Manchester City ne compte cependant que quatre points de retard et a joué deux matchs de moins que les Gunners.