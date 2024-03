Arsenal gagne sur le fil et prend les commandes du championnat, Dortmund s'impose à Brême

Longtemps bousculé par Brentford, Arsenal a marqué dans les dernières minutes pour s'imposer samedi soir lors de la 28e journée de Premier League. Les Gunners, qui ont remporté les huit matches qu'ils ont joué en championnat en 2024, prennent la tête du championnat avec 64 points en attendant le choc entre Liverpool et Manchester City dimanche.

Leandro Trossard a joué 79 minutes à gauche de l'attaque des Gunners et a été remplacé par Reiss Nelson.

Arsenal a ouvert le score par l'intermédiaire de Declan Rice (19e) mais Brentford a égalisé avant la pause via Yoanne Wissa (45e+4). Après de multiples occasions, Kai Havertz a finalement offert le but de la victoire à cinq minutes du terme (85e).

Arsenal compte un point de plus que Liverpool et deux de plus que Manchester City mais les deux équipes s'affrontent encore dimanche à 16h45 dans le choc de la journée.

En Allemagne, le Werder Brême et Senne Lynen se sont inclinés à domicile contre le Borussia Dortmund lors de la 25e journée de Bundesliga (1-2). Donyell Malen (21e) et Jadon Sancho (38e) ont marqué pour Dortmud, qui a été réduit à dix avant la pause (Marcel Sabitzer, 45e+1). Les locaux ont sauvé l'honneur via Justin Njinmah (70e).

Pour Brême, Lynen a joué l'intégralité du match au milieu de terrain alors que Julien Duranville n'était pas dans le groupe de Dortmund.