Arsenal signe une sixième victoire consécutive, l'Atlético partage à Almeria

Un but contre son camp de Sven Botman (18e) et un but de Kai Havertz (24e) ont permis aux Gunners de prendre une avance avant la pause. En seconde période, juste après la montée au jeu de Leandro Trossard, Arsenal a marqué deux buts coup sur coup via Bukayo Saka (65e) et Jakub Kiwior (69e).

Dans les derniers instants, Joseph Willock a réduit l'écart, en vain (84e).