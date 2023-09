Arsenal s'impose 0-1 à Everton grâce à un but de Trossard

Arsenal s'est imposé par le plus petit écart à Everton grâce à un but de Leandro Trossard (69e). Après cinq journées, les Gunners se retrouvent 4e avec 13 points, deux de moins que Manchester City (1er). Amadou Onana a joué l'intégralité de la rencontre avec les Toffees, qui occupent la 16e place (1 point).

Aux Pays-Bas, Alec Van Hoorenbeeck est monté au jeu (83e) lors de la victoire 3-1 de Twente face à l'Ajax. À ce moment-là, le score était acquis: Daan Rots (7e, 1-0 ) Sem Steijn (11e, 2-0) et Naci Ünüvar (79e, 3-1) avaient permis à Twente (3e) de compter le maximum de points, 12, comme le PSV et Alkmaar. L'Ajax, qui a réduit son retard par Brian Brobbey (35e, 2-1) , est 12e (5 points).

Avec Siebe Horemans et Cisse Sandra, l'Excelsior (6 points) a fait match nul 0-0 contre Almere, l'avant-dernier avec une unité. Le duel PEC Zwolle-Go Ahead Eagles s'est soldé par un partage 1-1. Menés à la marque suite à un but d'Eliano Reijnders (52e, 1-0) et alors qu'ils étaient à dix suite à l'exclusion de Jamal Amofa (47e), les joueurs de Deventer ont égalisé par Oliver Edvardsen (70e, 1-1). Les Aigles (7e) et Zwolle (8e) comptent 7 points.