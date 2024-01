Arthur Vermeeren présenté lundi au stade de l'Atlético

L'Atlético a, outre quelques photos de Vermeeren avec la vareuse officielle du club espagnol, posté quelques mots élogieux sur le jeune Belge dans son communiqué. "Nous accueillons dans notre club Arthur, un des milieux les plus talentueux d'Europe, même du monde. Malgré ses dix-huit ans, Vermeeren sait ce que cela signifie d'évoluer au plus haut niveau et a déjà de l'expérience en Ligue des Champions. Lors de la rencontre européenne face au FC Barcelone, il a été l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse", pouvait-on lire sur le site madrilène.

L'Antwerp a remercié de son côté son désormais ex-joueur pour les services rendus et a complimenté le passage de Vermeeren. "Il est arrivé comme un garçon et il part comme un grand monsieur. Après un parcours remarquable, qui a débuté il y a 6 ans, il était impossible d'imaginer notre onze de base sans 'Tuur' après sa première titularisation en Coupe face à Beveren. Il a été l'un des architectes de notre doublé historique. Merci pour tous ces beaux moments." a déclaré le Great Old.