Arthur Vermeeren a "reçu un accueil chaleureux" à l'Atlético de Madrid

Après l'annonce de son arrivée vendredi, Vermeeren, 18 ans, s'est entraîné une première fois avec ses nouveaux équipiers samedi. Dimanche, il a assisté depuis le banc à la victoire 2-0 des Colchoneros contre Valence. "Mes premiers moments au club se sont très bien passés. J'ai reçu un accueil chaleureux. Les gens sont très ouverts. Pour moi, le club idéal est un club où tout le monde forme une famille. J'ai rapidement remarqué ça à l'Atlético. Cela vaut pour les joueurs, le staff et les supporters. Je me suis entraîné une fois et j'étais sur le banc dimanche. C'était très chouette. J'espère pouvoir bientôt jouer et aider l'équipe."

Avant de s'engager avec les Madrilènes, Vermeeren s'est notamment entretenu avec Axel Witsel qui retrouve un compatriote après le départ de Yannick Carrasco l'été dernier. "Mais mon choix de rejoindre l'Atlético était déjà fait. C'est évidemment plus facile qu'il soit ici pour mieux apprendre à connaître l'équipe. Sa présence va m'aider. La présence de Diego Simeone comme entraîneur a aussi pesé dans la balance. C'est un excellent entraîneur et il était aussi milieu de terrain en tant que joueur. Je peux apprendre beaucoup à ses côtés."