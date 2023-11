Aston Villa, avec un assist de Tielemans, bat et dépasse Tottenham

Aston Villa a pris les trois points sur la pelouse de Tottenham, dimanche, lors de la 13e journée de Premier League (1-2). Youri Tielemans est monté au jeu et a donné la dernière passe sur le but de la victoire.

Aston Villa fait la bonne opération au classement et prend la 4e place avec 28 points, deux de plus que Tottenham, 5e. Liverpool (3e, 28 points), City (2e, 29 points) et Arsenal (1er, 30 points) sont à leur portée.

Dans le même temps, le Genoa s'est incliné à Frosinone lors de la 13e journée de Serie A. Koni De Winter était titulaire à droite de la défense à trois génoise et a joué tout le match. Frosinone a marqué le premier but via Matias Soule (34e) mais s'est vite fait rejoindre par un but de l'ancien Genkois Ruslan Malinovsky (38e). Frosinone a finalement fait la décision dans les derniers instants du match avec un but d'Ilario Monterisi (90e+4).

Le Genoa, promu en Serie A, est 15e avec 14 points, quatre de plus qu'Empoli, premier relégable.