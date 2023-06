Aston Villa recrute Monchi, le directeur sportif de Séville, vainqueur de l'Europa League

Monchi a passé dix ans à Séville en tant que gardien de but, mais ce n'est qu'en tant que directeur sportif qu'il s'est fait un nom. Avec des transferts intelligents et ciblés, il a mené les Andalous à toute une série de trophées européens. Il a également remporté la Copa del Rey à deux reprises.

Entre 2017 et 2019, Monchi s'est déjà lancé dans une aventure à l'étranger à l'AS Roma, où il a atteint les demi-finales de la Ligue des champions mais a échoué au niveau national. Deux ans plus tard, il est revenu à Séville. Cette année, le club a connu une saison très mouvementée avec une longue lutte contre la relégation et le licenciement de deux entraîneurs : Julen Lopetegui et Jorge Sampaoli. Sous le troisième entraîneur, José Luis Mendilibar, l'équipe a pu se sauver et s'offrir l'Europa League face à l'AS Rome.