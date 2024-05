Aucun Belge dans la liste des nommés pour le Joueur de la Saison

La Premier League a annoncé jeudi la liste de huit joueurs nommés pour le trophée du Joueur de la Saison 2023-2024. Alors que la décision n'est pas encore faite dans la course au titre entre Arsenal et Manchester City, les deux équipes comptent chacune deux joueurs dans cette liste. En revanche, aucun Belge n'y figure.

Phil Foden et Erling Haaaland, le vainqueur sortant, sont les nommés pour Manchester City et Martin Odegaard et Declan Rice sont ceux d'Arsenal. Comme Haaland, Virgil Van Dijk (Liverpool) a également l'occasion de remporter un deuxième titre après celui de 2019. Alexander Isak (Newcastle), Cole Palmer (Chelsea) et Ollie Watkins (Aston Villa) complètent la liste.

Les quatre dernières éditions de ce trophée individuel ont été remportées par un joueur de Manchester City, avec deux trophées pour Kevin De Bruyne. Le capitaine des Diables Rouges a été longtemps blessé cette saison et n'est revenu à la compétition qu'en janvier.