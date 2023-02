Augsbourg, avec un assist d'Engels, bat Leverkusen 1-0

Augsbourg s'est imposé 1-0 face à Leverkusen dans un match comptant pour la 19e journée du championnat d'Allemagne. L'unique but a été inscrit par Mergim Berisha (55e) sur un assist d'Arne Engels. Au classement, Augsbourg se hisse en 13e position (21 points) alors que Leverkusen reste 9e (24 points). Si Engels a joué tout le match avec Augsbourg, Noah Mbamba est resté sur le banc à Leverkusen.

La première période a dans l'ensemble manqué de piment même si Augsbourg s'est montré plus actif au coup d'envoi. Les visités ne sont pas parvenus à déstabiliser Leverkusen et la seule véritable occasion s'est terminée par un tir sur le montant de Moussa Diaby (30e).

Après la pause, Augsbourg s'est encore montré plus dangereux. Trouvé seul par Engels, Berisha a profité du fait qu'Odilon Kossonou et Edmond Tapsoba l'avaient perdu de vue pour reprendre le ballon de la tête (55e, 1-0).

Aux Pays-Bas, le duel de la 20e journée entre Sittard et le Sparta Rotterdam, avec Arno Verschueren pendant 90 minutes, s'est soldé par un match nul 0-0. Le Sparta reste en course pour les playoffs européens (34 points, 6e) et Sittard reste 11e (23 points).