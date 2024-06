"On aurait pu être plus précis", dit Deschamps

La France a commencé l'Euro de football par une victoire 1-0 sur l'Autriche, lundi. Les Bleus auraient pu être "plus précis offensivement", a commenté le sélectionneur Didier Deschamps au micro de beIN Sports:

"Tous les matches sont difficiles parce qu'il y a du répondant en face", a analysé Deschamps. "Il y a eu de la solidité, de la générosité. On a eu l'occasion de faire le break, on aurait pu effectivement être plus précis offensivement, mais c'est très bien de commencer par une victoire. C'est une bonne habitude, il faut la garder."

"Évidemment il y a de la qualité, du talent, mais les joueurs savent bien qu'il y a besoin aussi de solidité quand on n'a pas le ballon, tout le monde le sait", a poursuivi Deschamps. "Il y a eu beaucoup de discussion, mais c'est bien quand ça se concrétise par des actes sur le terrain. On ne va pas fanfaronner, mais c'est une bonne entame pour nous."