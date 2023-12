"On aurait pu faire mieux", estime Jean Butez à propos de la campagne de l'Antwerp

"Il y a de la déception, de ne pas avoir pris plus de points et d'être éliminés comme ça. Mais quand on voit l'âge du groupe, c'est positif d'avoir joué ces cinq matches", a élaboré le portier français. "Nous ressortons grandis de cette expérience, mieux armés pour le championnat et les prochaines compétitions européennes. C'est comme ça que l'on apprend. Il y a du positif à retenir", a-t-il réitéré.

"Espérons que cette expérience nous permettra d'obtenir un résultat" contre le Barça, à l'occasion d'un "match de gala. Pour une équipe belge, c'est toujours prestigieux d'affronter le Barça, mais nous voulons aussi prendre des points et ne pas finir à zéro. Nous allons faire le maximum pour cela", soit "s'appuyer sur ce que nous avons bien fait ces deux dernières saisons. De bonnes performances défensives, qui nous permettent de prendre de l'allant offensivement. Il faudra être mature dans notre manière de défendre, et faire briller nos atouts offensifs en contre."