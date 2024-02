Auteure d'un triplé, Tessa Wullaert regrette un nouveau début de match "sans agressivité"

"Le mot clé, c'était l'intensité. Nous ne l'avons pas appliqué", a déploré Tessa Wullaert en conférence de presse d'après-match. "J'avais demandé à l'équipe de ne pas réitérer les erreurs de vendredi et de débuter sans agressivité. C'est pourtant ce qui est arrivé. Nous étions trop bas, en retard dans les duels et en transition."

Heureusement, "les changements et la fatigue des Hongroises ont permis de faire la différence." De ses trois buts, "le premier but était le plus important", juste avant le repos, "pour nous donner l'énergie nécessaire pour la deuxième mi-temps. La Hongrie était fatiguée, nous les avons pressées plus haut et cela a mieux fonctionné qu'au début du match."