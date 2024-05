Aux anges, Alexander Blessin savoure la "sensation exceptionnelle" de soulever un trophée

"C'est un sentiment exceptionnel", a-t-il débuté. "Ce n'était pas un beau match, mais on dit qu'une finale ne se joue pas, elle se gagne. Le match a débuté difficilement, avec un Antwerp assez robuste. Quand nous avons marqué, nous avons légèrement changé de dynamique. Nous avons reculé et joué les contres", a analysé Alexander Blessin à propos du match.

L'heure est aux célébrations désormais. "On est dépassé par les émotions. C'est tout bonnement exceptionnel", s'est ému l'entraîneur. "J'ai le meilleur staff du monde, le club et fantastique et les joueurs le méritent tellement!"

L'Union a connu plusieurs déceptions ces dernières années, mais Blessin n'a "jamais connu ce sentiment d'échec, d'avoir une main sur le trophée. Beaucoup des joueurs disposaient de cette expérience. C'est marquant, un sentiment qui ressort quand on est dans l'adversité. C'est humain. Sous la pression, on s'en inflige encore plus. Il fallait se libérer de l'influence extérieure."

Interrogé sur son buteur, Koki Machida, Alexander Blessin n'a pas caché la couleur de ses sentiments. "Je l'ai toujours aimé, depuis mon arrivée ici. En plus, il ne marque que des buts importants! Il a connu des périodes difficiles, mais c'était souvent dû à un emploi du temps chargé, des longs déplacements. Je crois et j'ai toujours cru en lui."