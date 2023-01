Avec Casteels et Bornauw, Wolfsbourg étrille Fribourg pour le retour de la Bundesliga

(Belga) Wolfsbourg n'a fait qu'une bouchée de Fribourg, samedi après-midi, pour la 16e journée de Bundesliga, 6-0. C'était le premier match des Loups en championnat depuis le 12 novembre dernier.

Il n'aura pas fallu longtemps pour que Wolfsbourg prenne l'avantage dans la rencontre, grâce à Wimmer (2e). Avant le repos, un doublé de Wind (28e et 37e) a permis aux Loups de s'assurer une avance confortable. Fribourg s'est effondré en deuxième mi-temps, encaissant trois buts supplémentaires des oeuvres de Gerhardt (56e), Baku (81e) et Waldschmidt sur pénalty (90e+4). Koen Casteels dans les buts a pu compter sur la présence de Sebastiaan Bornauw devant lui pour garder le zéro. Les deux Belges ont disputé toute la rencontre chez les Verts. Au classement, Wolfsbourg intègre provisoirement le top 6 avec 26 points, 1 de plus que Dortmund. Fribourg, 4e avec 30 points, est toujours à égalité avec Francfort et l'Union Berlin, 2e et 3e de Bundesliga. (Belga)