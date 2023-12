Avec Charles De Ketelaere buteur, l'Atalanta déroule et file en huitièmes

L'Atalanta a fait le break durant la première demi-heure de la rencontre avec une ouverture du score signée Luis Muriel (14e, 0-1) et un deuxième but de Giovanni Bonfanti douze minutes plus tard (26e, 0-2). Muriel s'est offert un doublé à l'entame du dernier quart d'heure (73e, 0-3).

Charles De Ketelaere, titulaire après son gros match face à l'AC Milan durant lequel il a donné un assist, a marqué le quatrième et ultime but de cette rencontre (90e+2, 0-4). Il s'agit du deuxième but du Diable Rouge cette saison après celui inscrit en ouverture de championnat face à Sassuolo le 20 août dernier.