Avec De Ketelaere buteur, l'Atalanta gagne à Monza, l'OL et ses Belges étrillés par le PSG

Charles De Ketelaere a lancé l'Atalanta sur la voie du succès en inscrivant à la 44e minute le premier but du club de Bergame, qui s'est imposé 1-2 à Monza dimanche lors de la 33e journée de Serie A.

En France, Lyon a été nettement battu 4-1 par le PSG en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Malick Fofana est monté au jeu à la 77e minute dans les rangs lyonnais, alors qu'Orel Mangala a suivi toute la rencontre du banc.

Le PSG a rapidement fait la différence sur un but contre son camp de Matic (3e), puis des buts de Lucas Beraldo (6e) et un doublé de Gonçalo Ramos, (32e, 42e) en l'absence de Kylian Mbappé laissé sur le banc. Ernest Nuamah a marqué le seul but lyonnais (37e).

Leader avec 66 points, 11 de plus que Monaco, le PSG se rapproche d'un 12e titre, qui pourrait être décroché dès mercredi à Lorient, lors des matches en retard de la 29e journée.