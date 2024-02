Avec De Ketelaere buteur, l'Atalanta triomphe du Genoa, Séville surprend l'Atlético

De Ketelaere a ouvert le score d'un superbe enchaînement, contrôlant le ballon hors de la surface et se retournant vite vers le but pour reprendre de volée du pied gauche (22e). Le Genoa a égalisé avec un but de l'ancien Genkois Ruslan Malinovsky (51e) mais le club lombard a immédiatement repris les devants grâce au Néerlandais Teun Koopmeiners (55e). Dans les arrêts de jeu, Davide Zappacosta (90e+10) et El Bilal Touré (90e+13) ont enfoncé le clou.

De Ketelaere était aligné en second attaquant derrière Gianluca Scamacca. Il a reçu un avertissement (24e) et a été remplacé (57e) par Touré. Côté génois, Koni De Winter était suspendu.