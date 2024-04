Avec deux assists de Mertens, Galatasaray gagne à Adana et conforte sa première place

Après une première période sans but, Galatasaray a percé la défense du 11e du championnat au retour des vestiaires avec un but de Hakim Ziyech, servi par Mertens (53e). Kerem Demirbay a permis aux Stambouliotes de faire le break (64e) et Mertens a donné un second assist en fin de match, pour Mauro Icardi cette fois (90+1). Ce but a d'ailleurs permis à l'attaquant argentin de doubler Edin Dzeko en tête du classement des buteurs (21 buts à 20).

À quatre journées de la fin, les trois points pris portent le total de Galatasaray à 93 unités, sept de plus que le voisin Fenerbahce qui affronte le quatrième Besiktas samedi.