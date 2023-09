Avec Openda buteur et passeur, Leipzig partage face au Bayern

En six minutes de jeu, Loïs Openda et les siens ont presque mis le Bayern KO debout. Le Diable Rouge a d'abord ouvert le score (20e) avant de se transformer en passeur décisif pour Castello Lukeba six minutes plus tard (26e).

En seconde période, le nouveau buteur du Bayern, Harry Kane, a marqué sur penalty pour relancer son équipe (57e). Un but qui a galvanisé les Bavarois puisque ces derniers ont renversé la partie à vingt minutes de la fin du match avec l'égalisation signée Leroy Sané (70e).