Avec Theate, Rennes bat Milan d'un petit but mais est éliminé de l'Europa League

Après la lourde défaite à San Siro jeudi dernier, les Rennais avaient aligné leur équipe type devant leur public et ont ouvert le score grâce à Benjamin Bourigeaud (11e). Milan a rapidement réagi avec un but de Luka Jovic (22e) et les deux équipes sont rentrées au vestiaire à égalité.

Rennes a repris l'avantage grâce à un pénalty de Bourigeaud (54e) et Milan a une nouvelle fois égalisé quatre minutes plus tard via Rafael Leao (58e). Bourigeaud, sur un nouveau pénalty, s'est offert un triplé (68e) et a permis à son équipe de s'imposer.