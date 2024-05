Avec Thibaut Courtois dans les buts, le Real Madrid domine Grenade

Trois jours après sa qualification in extremis pour la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich,le Real Madrid a joué avec un onze largement remanié.

Sans ses attaquants stars Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrygo, ce sont les habituels remplaçants qui ont fait la différence pour le Real, porté par un joli doublé de l'international marocain Brahim Diaz (49e, 59e) et deux buts du latéral espagnol Fran Garcia (38e) et de l'espoir turc Arda Guler (45e+2).