Avec Trossard buteur, Arsenal écrase West Ham, Bologne bat Lecce et remonte dans le top 5

Large vainqueur de West Ham dimanche (0-6) lors de la 24e journée de Premier League, Arsenal reste au contact de la tête du championnat. Les Gunners, troisièmes, comptent 52 points, deux de moins que Liverpool et le même total (mais avec un match de plus) que Manchester City.

En Italie, Bologne n'a fait qu'une bouchée de Lecce (4-0). Avec Alexis Saelemaekers titulaire à gauche de l'attaque (il a joué tout le match), l'équipe entraînée par Thiago Motta (39 points) a pris la 5e place du classement de Serie A à la Roma après 24 journées. Sam Beukema (5e), Riccardo Orsolini (27e, 49e) et Jens Odgaard (82e) ont marqué pour Bologne.

Les Gunners ont écrasé leur voisin londonien en un quart d'heure. William Saliba a ouvert le score (32e), Bukayo Saka a fait le break sur pénalty (41e) et Gabriel a enfoncé le clou (44e). Titulaire dans l'axe de l'attaque d'Arsenal, Leandro Trossard a inscrit le quatrième but d'un beau plat du pied droit (45e+2). En seconde période, Saka (63e) et Declan Rice (66e) ont alourdi le score. Trossard a été remplacé (67e) par Eddie Nketiah.

En France, le Reims de Will Still s'est incliné 2-0 sur le terrain de Lorient, relégable au coup d'envoi, lors de la 21e journée de Ligue 1. Mohamed Bamba (70e) et Tiémoué Bakayoko (87e) ont marqué pour les Merlus. Thomas Foket a joué tout le match en tant qu'arrière droit alors que Thibault De Smet est resté sur le banc.

Au même moment, Clermont et Maximiliano Caufriez (qui a joué tout le match) ont obtenu un point (1-1) contre Brest, troisième du championnat. Pierre Lees-Melou a ouvert le score pour Brest (50e) et Grejohn Kyei a égalisé (69e). Clermont reste 18e et dernier avec 16 points.