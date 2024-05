Avec un assist de De Bruyne, City bat Tottenham et se place en pole position pour le titre

Les Cityzens ont tremblé dans les dernières minutes avec une percée de Heung-Ming Son face au but, seulement arrêté par une bonne sortie de Stefan Ortega (85e). Lancé seul en contre-attaque, Doku a finalement contraint le défenseur de Tottenham Pedro Porro à une faute dans sa surface et provoqué un pénalty. Erling Haaland a converti la tentative des onze mètres pour s'offrir un doublé et un 27e but en championnat cette saison (90e+1).

Ce résultat place Manchester City en position favorable avant la 38e et dernière journée de championnat. Les Cityzens reprennent en effet la tête du championnat et comptent 88 points, deux de plus qu'Arsenal. Lors de la dernière journée, dimanche à 17h30, Manchester City recevra West Ham et Arsenal recevra Everton. En cas de victoire, les hommes de Guardiola seraient champions d'Angleterre pour la quatrième année d'affilée, le cinquième en six ans et le dixième de leur histoire après 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023.